Skuffede politikere om grænselempelser: Dybt utilfredsstillende

Den radikale politiker Nils Sjøberg er en skuffet mand ovenpå gårsdagens grænselempelser, som han reelt ikke mener, der kom det store ud af for folk i grænselandet.

- Det er dybt utilfredsstillende, at grænsen til Tyskland ikke allerede er åben. Nu har statsministeren ad flere omgange snakket pænt om det dansk-tyske forhold. Men alle de pæne ord mangler handling, lyder den umiddelbare reaktion.

Han mener, at folk i området omkring grænsen har al mulig grund til at føle sig overset. Og han forstår ikke, hvorfor Danmark skal vente på, at der indgås en samlet aftale med Sverige, før der kan indgås en aftale om grænseåbningen til Tyskland. For smittetrykket omkring grænsen er ganske lavt.

Reel handling er et spørgsmål om at give folk mulighed for at leve og arbejde på tværs af grænsen. Nils Sjøberg, radikal folketingspolitiker

- Det er dybt urimeligt og uacceptabelt. Hvis der skal være hold i den ansøgning, vi har lavet til Unesco, for at få bekræftet vores gode sammenhold over grænsen, så skal vi også vise det i reel handling. Reel handling er et spørgsmål om at give folk mulighed for at leve og arbejde på tværs af grænsen, siger Nils Sjøberg.

På grund af det lave smittetryk lige syd for grænsen, mener han som minimum, at borgere i Slesvig-Holsten burde kunne krydse grænsen ved at vise deres "meldebestätigung", som svarer til det danske sundhedskort. Det kunne bruges til at dokumentere, at formålet med rejsen var anerkendelsesværdigt.

Kampen er desværre ikke slut

Derfor har han både kaldt justitsministeren i samråd og skrevet et brev til statsminister Mette Frederiksen (S) i håbet om at råbe dem op.

- Kampen er desværre ikke slut. Derfor har jeg orienteret statsministeren om de specielle forhold, der er ved grænsen. For dem er hun tilsyneladende ikke klar over, lyder det fra den radikale lokalpolitiker.

Hele dagen i går var den konservative Vejle-politiker Niels Flemming Hansen også på mærkerne for at få grænsen åbnet. Han sad med i forhandlingerne til et godt stykke ud på aftenen - ikke mindst for at tale turisternes sag.

- Jeg er noget træt af, at vi ikke kan åbne op overfor de turister, der allerede har et feriebevis i hånden. Jeg synes ikke, man kan diskutere, om man skal åbne for lande med et lavere smittetryk end vores, og vi er så heldige, at vi kan se på samtlige biler i EU, hvor de kommer fra, siger Niels Flemming Hansen.

- Derfor undrer det mig også, at der kan sidde et flertal uden om regeringen, der siger åben nu op, mens statsministeren stadig sidder der som en enerådig kejser og holder lukket, siger han.