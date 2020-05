Skuffelse i grænselandet: - Hvad venter vi på?

- Jeg tænkte: "hvad er der nyt i det"? Jeg er ret skuffet og havde håbet på mere i denne omgang, siger Stephan Kleinschmidt, der er viceborgmester i Sønderborg Kommune og medlem af Slesvigsk Parti.

Han havde gerne set en langt større åbning af grænsen for borgerne i grænselandet.

- Man kunne godt have lavet en særordning i det grænsenære område. Vi bevæger os hele tiden på tværs af grænsen, og vores område har hårdt brug for at komme tilbage til mere normale tilstande, når smittetrykket er så lavt, mener Stephan Kleinschmidt.

Hans partifælle i Tønder Byråd, Jørgen Popp Petersen, er lige så nedslået over udfaldet af onsdagens forhandlinger.

- Jeg er rigtig skuffet.

Københavnere er 'farligere' end folk fra Flensborg

Også han mener, at som minimum burde grænseområdet i Sønderjylland og Slesvig være blevet åbnet nu - og ikke kun for nære familiemedlemmer.

- Der er ikke nogen, der kan påstå, at der er en større risiko ved en besøgende fra Flensborg end en fra København, som det ser ud nu med smittetrykket. Så jeg forstår det simpelthen ikke. Det er et vakuum, der fortsætter. Vi mangler sådan at få gang i regionen, siger Jørgen Popp Petersen.

Her er lempelserne fra den 25. maj

Onsdag aften meddelte regeringen sammen med partilederne fra de øvrige partier, at de fra den 25. maj lemper for indrejsereglerne ved den dansk-tyske grænse.

Lempelserne betyder, at udlændinge, der ejer et sommerhus i Danmark, kan rejse ind i landet. Kærester på tværs af nabogrænser må også besøge hinanden. Hidtil har det kun været ægtefæller.

Derudover bliver også muligt for borgere i de øvrige nordiske lande og Tyskland at besøge bedsteforældre og børnebørn i Danmark. Desuden får forretningsfolk grønt lys til at rejse ind i og ud af Danmark.

Aftalen betyder også, at regeringen senest 29. maj skal præsentere en plan for en genåbning af grænsen.