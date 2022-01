I dag begynder Carelink et forsøg, hvor du både kan blive testet og vaccineret på samme tid, skriver DR.

Forsøget foregår i Kolding, hvor Carelink vil lave en ekstra kø.

Det er et tilbud til dem, der gerne vil slå to corona-fluer med et smæk, siger selskabets direktør, Brian Rosenberg til DR.

- Så kan de både få kviktesten og vaccinationen samtidig, siger han.

Det er planen, at forsøget skal vare en uge.