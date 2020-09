Slagteriarbejdere slap fri af corona-smitte

Tirsdag eftermiddag blev størstedelen af medarbejderne på Danish Crowns aftenhold på slagteriet i Horsens testet for covid-19. Godt 300 personer blev testet og alle test er negative.

- Det er en kæmpe lettelse. Selv om vi vidste risikoen for smitte blandt medarbejderne var relativ lille, så er det på ingen måde en garanti. Nu ved vi, at der ikke smittede på hele den del af aftenholdet, der arbejder sammen med den ene medarbejder, der er konstateret smittet med corona, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork, i en pressemeddelelse.

Den pågældende medarbejder lod sig teste, da han blev opmærksom på, at en person i hans nære omgangskreds var testet positiv. Derfor lod han sig teste og søndag kom meldingen, at han var smittet.

Ifølge Per Laursen er dette tilfælde en bekræftelse af, hvor vigtigt det er at lade sig teste, hvis man har symptomer eller hører om smitte blandt personer, man nyligt har været sammen med.

- Vores medarbejder har ageret helt efter bogen. Ingen kan gardere sig 100 procent mod smitte, men vi kan alle sammen gøre en indsats ved at lade os teste, når vi hører om smittede i vores omgangskreds privat eller på jobbet. Og allervigtigst er det hele tiden at være opmærksom på symptomer og blive hjemme indtil man er testet negativ, hvis der er bare den mindste risiko for, at man kan være smittet med covid-19, siger Per Laursen.

Flere test på vej

På fredag tester Danish Crown 1.100 medarbejdere på slagteriet i Horsens. Medarbejderne på slagterierne i Skærbæk, Rønne, og Sæby bliver også testet, mens medarbejderne i Herning først testes fredag den 11. september.

- Oprindeligt var det planen at teste i Herning på fredag. Det har vi udsat for at have kapacitet til at teste medarbejderne på slagteriet i Horsens, så vi med sikkerhed kan udelukke spredning af smitte. Vi tester derfor alle medarbejdere i Horsens både i denne uge og i næste uge, fortæller Per Laursen.

De mange test udføres i samarbejde med regionerne og i et vist omfang en privat udbyder.