Slut med at savne bold, bajere og bøger - onsdag åbner det meste igen

Onsdag bliver en ny milepæl i genåbningen af samfundet. Nu er de fleste forretninger og kulturinstitutioner igen åbne, selvom det sker med en række restriktioner for at nedbringe smittefaren.

I TV SYDs område betyder det igen åbne storcentre i Sønderborg, Esbjerg, Kolding og Vejle.

Overalt kan man igen få stillet både tørst og sult, ligesom den kulturelle hunger også tilgodeses med åbne museer og biblioteker.

I eftermiddag er Sønderjyske en del af genåbningen af de danske stadions, når den første superligakamp med tilskuere siden december sættes i gang klokken 18 i Lyngby. Torsdag aften lukkes der omkring 4.5000 tilskuere, når Vejle Boldklub tager mod AC Horsens.

Der er ingen tvivl om, at by- og gadebilledet onsdag vil være præget af genåbningen, som sker med en række nye krav om afstand og et lempet forsamlingsforbud.

De to lokale politikredse har under hele corona-perioden været synlige på de steder, hvor mange erfaringsmæssigt samles.

- Vores patruljer vil være tilstede i gadebilledet og andre steder på deres rundtur som vanligt, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, tidligt onsdag morgen.