Slut med corona-test i sommerlandet

De to testbiler, som siden slutningen af juni har testet turister for covid-19 i det syddanske sommerland, kører mandag formiddag mod Aarhus for at assistere Region Midtjylland med at teste borgere i og omkring Aarhus.

Region Syddanmark indstiller derfor testningen i sommerlandet i en periode.

Region Midtjylland har bedt de øvrige regioner om assistance. Region Syddanmark har sagt ja til at hjælpe, og regionen sender derfor de to testbiler, som siden slutningen af juni har testet turister i det syddanske sommerland, til Aarhus. Bilerne, der er ombyggede ambulancer, kører mod Aarhus mandag formiddag.

Region Syddanmarks to testbiler skal i første omgang hjælpe i Aarhus til og med fredag Foto: Ole Møller, TV SYD

- Region Midtjylland har bedt os om hjælp, og selvfølgelig giver vi dem så en hjælpende hånd, fordi vi lige nu ikke finder særlig mange smittede i vores region. De mange smittede i Aarhus lige nu viser, at coronavirus stadig er i blandt os, og at det derfor er meget vigtigt fortsat at følge sundhedsmyndighedernes råd om at vaske hænder og holde afstand, siger regionrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, (V).

Region Syddanmarks to testbiler skal i første omgang hjælpe i Aarhus til og med fredag . Region Syddanmark informerer, når turister igen kan blive testet i sommerlandet.

Fortsat test ved grænsen

Selvom Region Syddanmarks to testbilerne kører mod Aarhus, tester regionen fortsat ved grænsen og i Billund lufthavn.

Alle borgere kan også fortsat bestille tid til en test i de faste Testcenter Danmark telte på nettet, og bliver testet på sygehusene ved symptomer.