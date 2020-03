Slut med kontanter i busserne

Fra i dag bliver der gjort endnu mere for at minimere risikoen for, at chauffører i busserne bliver smittet.

Busserne kører fortsat i by og på landet og er en del af den nationale kritiske infrastruktur, så borgere, der arbejder i vigtige funktioner, kan komme på arbejde.

Derfor bliver der fra i dag gjort endnu mere for at minimere risikoen for, at chauffører i busserne bliver smittet med coronavirus.

Det gælder alle landets trafikselskaber - deriblandt også Midttrafik og Sydtrafik, der står for busdriften i TV SYDs område.

Det betyder, at det betjente salg i busserne lukkes midlertidigt, og at der indføres forbud mod at sidde på de forreste sæder oppe ved chaufføren. De rejsende kan derfor ikke længere betale med kontanter i busserne.

Trafikselskaberne opfordrer fortsat passagerne til at sprede sig i bussen – samt holde afstand til chaufføren. Der vil blive lagt skilte på de forreste sæder ved chaufføren, hvor det fremgår, at kunderne skal benytte andre siddepladser.