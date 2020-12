Smittetallene i Syd- og Sønderjylland stabile, men færre er blevet testet

Smitten er generel høj i alle de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Alle kommuner ligger således over sundhedsmyndighedernes såkaldte bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Højest er smitten i Sønderborg Kommune, hvor der de seneste syv dage er konstateret 203 smittetilfælde svarende til 273 smittede per 100.000 indbyggere.