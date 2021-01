Smitte på plejehjem trods vaccine: - Man er først sikret efter anden dosis

Udover beboerne på plejecentrene har en del af personalet også fået den første dosis af coronavaccinen. Der er dog stadig beboere, der har valgt ikke at få vaccinen eller er for svækket til at modtage vaccinen. For dem, der har fået den første dosis, er der kun tilbage at vente på næste runde.

- Det, vi har fået at vide, er, at Regionen kontakter os, så snart de ved, hvornår de næste doser kommer. Og vi er klar, når de ringer, siger Thorkild Sloth Pedersen.