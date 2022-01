Smitten buldrer derudad

I alle andre kommuner har der været stigende smitte - og fem kommuner har lørdag et incidenstal på mere end 2.000 smittede per 100.000 indbyggere. Tre kommuner ligger lige under de 2.000 i incidenstal.

Alligevel mener det sundhedsfaglige personale ikke, der er grund til bekymring. Omikron-varianten, som er den mest udbredte coronavariant lige nu, er meget mildere i sit forløb end sin forgænger Delta-varianten, og den gør os væsentlig mindre syge, og indlæggelsestallet falder.



I Region Midtjylland, hvor Horsens og Hedensted ligger, er der lørdag 78 indlagte, hvoraf 10 ligger i respirator på intensiv. Det er det samme antal som fredag. To personer er døde med virusset i kroppen.

I Region Syddanmark er der 106 indlagte, hvoraf 11 ligger på intensiv og de ni får hjælp til at trække vejret af en respirator. Tre personer er det seneste døgn afgået ved døden med coronavirus i kroppen.

På landsplan er der lørdag 711 patienter indlagt med corona. Fredag var det tal 757.

Ifølge Christian Wejse, lektor og afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, fortæller om udviklingen, at smittede er begyndt at have et mildere sygdomsforløb end tidligere.

- Vi ser et fortsat meget højt antal smittede. Men det er jo nogle meget høje smittetal, vi nu har kigget på i op mod tre uger. Og til trods for det har vi ikke set en tilsvarende stor stigning i antal indlagte, siger han til Ritzau.

- Når der ikke er flere indlagte, så illustrerer det, at rigtig mange har milde forløb og hurtigt kan udskrives igen, siger Christian Wejse.

Antallet af indlagte dækker over personer, der er indlagt på grund af corona og med corona.

Ny undervariant dukket op

Undervarianten BA2 undrer SSI, da den langsomt haler ind på den kendte omikronvariant. Men den bekymrer ikke.

For blot halvanden måned siden blev det første tilfælde af coronavarianten omikron fundet i Danmark.



Varianten er nu den dominerende i samfundet, men er mildere end deltavarianten, som udgjorde størstedelen af smittetilfældene førhen.

Allerede nu er der dog en undervariant af omikron i vækst i Danmark, og den undrer forskerne på Statens Serum Institut (SSI).

Det fortæller Anders Fomsgaard, overlæge og professor hos SSI.

Undervarianten omtales foreløbigt som BA2. Den dominerende og kendte variant af omikron - den som har overtaget epidemien i Danmark og resten af verden - omtales BA1.

- Danmark er det land i verden med flest tilfælde (af omikron, red.), og vi ser lidt interessant, at antallet af BA2-undervarianter stiger - nærmest på bekostning af BA1, siger Anders Fomsgaard.

At undervarianten af omikron begynder at hale ind på den kendte omikronvariant, er det, der undrer Anders Fomsgaard.



For den ser ikke ud til at opføre sig anderledes ved eksempelvis at være mere smitsom eller resistent over for vacciner, og derfor giver den heller ikke anledning til bekymring.

- Vi kan endnu ikke se nogle væsentlige forskellige på dem, der er inficeret med BA2 i forhold til alder, vaccinestatus, gennembrudsinfektioner, sygdom eller den geografiske spredning. Så tilsyneladende er der endnu ikke noget, der siger, at den ene skulle opføre sig anderledes end den anden.

- Så vi mangler en forklaring, siger han.

De to undervarianter adskiller sig ved at have "betydelige forskelle" i det, der hedder spike-proteinet.

I sig selv er det ikke underligt, at omikron muterer. Men når mutationen sker i spike-proteinet, kan advarselslamper blinke.

- Når vi ser, hvor forskellene er i spike, så er det der, hvor den binder sig med receptoren. Det er ofte der, hvor antistoffer også binder sig. Så vi leder efter i forsøg, om BA2 er mere resistent (mod vacciner, red.) end BA1. Men det er ikke noget, vi i øjeblikket kan se ude i samfundet, siger Anders Fomsgaard.

SSI er lige nu i gang med at lave en risikovurdering af BA2. Men Anders Fomsgaard pointerer, at der lige nu er relativt få tal at bygge det på, da det er en ny observation.