Smitten daler - men i Kolding stiger den

Det går lige så stille i den positive retning med at få bugt med smitten. Igen i dag falder smitten i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Over den seneste uge er der syv færre smittede med covid-19, hvis man sammenligner med gårsdagens tal, der dækker over smittetal syv dage tilbage fra i går. De fleste kommuner falder med en håndfuld smittede, mens Sønderborg er den kommune, der oplever det største fald af smittede denne søndag. I dag har de 65 smittede over den seneste uge.

Med 11 færre positive test sammenlignet med i går, begynder kommunen at bevæge sig væk fra den absolutte top over de kommuner, der har flest smittede pr. 100.000 indbygger.

De dalende smittetal viser sig også i det nordøstlige del af vores region, hvor Hedensted har seks færre smittede, mens Horsens og Vejle hver har fem færre smittede, hvis man sammenligner med gårsdagens tal.

Kolding oplever det højeste smittetryk

Men det går i en helt anden retning i Kolding kommune, der nu har haft stort set stigende tal i 11 dage. Selvom mange af de andre østvendte kommuner i TV SYDs sendeområde falder, hvad angår smittetal, så er Kolding nu oppe på 135 smittede over den senste uge. Det er altså 13 flere i Kolding, der er testet positive sammenlignet med gårsdagens tal.