Smitten er på sit laveste siden februar

Faldende kontakttal

Resten af kommunerne i det syd- og sønderjyske har også faldende smittetal, og det er et sigende billede for smittetallene generelt i Danmark.

På landsplan er 904 nye covid-19 smittede registreret onsdag. Opgørelsen skal dog ses i lyset af tekniske problemer hos Statens Serum Institut i begyndelsen af denne uge. Dagens tal kan derfor være overestimeret.

På Twitter udtrykker Sundhedsminister Magnus Heunicke også sin begejstring for den nedadgående smitte. Han skriver, at kontakttallet er faldet fra 1,1 til 0,8. Det betyder, at ti smittede i gennemsnit giver smitten videre til otte andre.