Smitten er svagt faldende i Syd- og Sønderjylland

Der er kun små udsving i dagens smittetal, der er opgjort over den seneste uge.

I Kolding, Fredericia og Horsens Kommuner er smittetallene faldende. Omvendt er der i Vejle, Kolding, Hedensted og Sønderborg Kommuner sket mindre stigninger.

Samlet set er der fredag registreret 564 smittede den seneste uge i TV SYDs 14 kommuner mod torsdagens 581. Til sammenligning lød tallet mandag på 636.

Det nuværende smitteniveau bekymrer ikke Åse Bengaard Andersen, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet:

- Man skal ikke være bekymret ud fra et hospitalssynspunkt, fordi vi kan se, at der jo heldigvis ikke sker noget på indlæggelsestallet. Så overordnet betragtet er det stadig en situation, der er under kontrol, siger hun til Ritzau.

På landets hospitaler er der nu 55 patienter indlagt med coronavirus. Det er to færre end torsdag.

- For den enkelte, der bliver smittet, kan det sagtens betyde, at ferien ryger en tur i vasken, hvis man bliver smittet, tilføjer hun.

Af de 55 indlagte er 11 indlagt på intensiv, og seks får hjælp til at trække vejret af en respirator.