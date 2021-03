Smitten falder i halvdelen af kommunerne: Tønder er nu under bekymringsgrænsen

Horsens og Hedensted er de to kommuner i området, der tager de største nyk nedad med henholdsvis syv og seks færre smittetilfælde sammenlignet med gårsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Vender skuden i Esbjerg?

Smittetallene i Esbjerg er de seneste døgn gået en vej, og det er opad. I dag viser opgørelsen dog, at man i Esbjerg Kommune har tre færre smittede over en uge siden gårsdagens tal. Det er altså første gang siden Statens Serum Institut ændrede deres opgørelse, at Esbjerg Kommune har et lavere smittetal end dagen før. I dag lyder det på 232 smittede over en uge.

I Kolding Kommune er det gået i den stik modsatte retning, hvor der igen i dag er lavere smittetal end gårdagens. 129 smittetilfælde er bekræftet inden for den seneste uge, og det er fem færre end i går.