Smitten falder stødt i syv kommuner i Syd- og Sønderjylland

Faldende kontakttal

Ser man på kontakttallet på landsplan, så peger det også mod, at smitten går i den rigtige retning. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke, Soc.dem., på sin twitter-profil.

Kontakttallet ligger tirsdag på 0,7, som indikerer, at virussen ikke smitter lige så mange som tidligere. Et kontakttal på 0,7 betyder, at 10 smittede i gennemsnit smitter syv andre personer. Dermed er der tale om en aftagende epidemi.

- Vi kan altså konstatere en faldende epidemi her i start-september. Det vidner om, at Danmark står et virkelig godt sted. Vaccinerne og alle borgere i Danmarks store indsats gennem lang tid er grundlaget for, at vi står så godt, skriver Magnus Heunicke.