Smitten når ny milepæl med over 40.000 smittede i Syd- og Sønderjylland

En milepæl.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) på et pressemøde onsdag aften. Her handlede det om genåbning, men torsdag handler det om antallet af smittede.

I alt er der 41.354 registrerede tilfælde af corona-smitte i Syd- og Sønderjylland de seneste syv dage. Det er det højeste nogensinde.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Af alle 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland er Esbjerg Kommune den kommune, hvor smitten er højest. Her er 6.454 smittede de seneste syv dage. Lavest er det i Fanø Kommune, hvor kun 86 er smittede de seneste syv dage.

Kigger man lidt sydpå har Slesvig-Holsten også nået nye højder. Her er der 29.398 smittede de seneste syv dage. Det betyder, at Slesvig-Holsten har et incidenstal på 1009,9.

På landsplan har smitten slået sin egen rekord - igen. 51.033 er bekræftet smittet med coronavirus - heraf har 3.119 personer været testet positive før.

Den høje smitte kommer dagen efter et pressemøde, hvor alle restriktioner - med undtagelse af test ved indrejse til Danmark - bliver fjernet fra 1. februar. Det betyder blandt andet, at man ikke længere vil betegne covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

- I aften kan vi sænke skuldrene og finde smilet frem. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark, sagde Mette Frederiksen (S)



Smitten stiger i alle kommuner - undtaget én

I alle de syd- og sønderjyske kommuner, som TV SYD dækker, er smitten steget - med undtagelse af Fanø Kommune.

Se hvordan det går med smitten i din kommune lige her.