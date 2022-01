Smitten nærmest ræser afsted - en del kommuner har et incidenstal på mere end 2.000

Otte kommuner har nu et incidenstal på over 2.000 smittede per 100.000 indbyggere målt over de seneste syv dage. Esbjerg og Vejle nærmer sig et incidenstal på 3.000.

Fem kommuner er tæt på et incidenstal på 2.000. Lige nu er det kun Fanø, der som den eneste kommune i TV SYDs sendeområde har et incidenstal på under 1.000, og hvor smitten, modsat alle andre kommuner i området, er stagnerende.

Flere indlæggelser

Indlæggelsestallet stiger i både Region Syddanmark og Region Midtjylland.

I Region Midtjylland er der søndag 80 indlagte, det er to flere end lørdag. Ni personer ligger på intensiv med coronavirus i kroppen, hvoraf de otte ligger i respirator. To personer er døde med infektionen i kroppen.

Region Sydjyllands hospitaler har lige nu 108 indlagte med coronavirus i kroppen Ti personer ligger på intensiv, hvoraf de otte får hjælp til at trække vejet i en respirator.

På landsplan er der søndag indlagt 734 patienter med corona. Det er en stigning på 23 personer i forhold til lørdag.