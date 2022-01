Smitten slår rekord - og i flere kommuner accelererer den

Smitten er fortsat i fremgang i landsdelen.

Onsdag blev endnu en rekord slået med 13.278 smittetilfælde i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Det viser dagens coronaopgørelse fra Statens Serum Institut.



Det betyder også, at der onsdag er godt 1000 coronatilfælde flere over den seneste uge sammenlignet med tirsdagens tal.

Tirsdagens coronatal var sågar overdimensioneret grundet en fejl, og derfor er forskellen højst sandsynligt endnu større.



Fremgang i alle kommuner

Det høje tal betyder også, at smitten går frem i samtlige kommuner.

Når man alene sammenligner med tirsdagens tal over smittetilfælde, så ligger kommuner som Esbjerg, Vejle, Kolding, Aabenraa, Horsens og Varde alle markant højere onsdag.

Her er smittetilfældene over de seneste syv dage steget med henholdsvis 195 personer i Esbjerg Kommune, 157 i Vejle Kommune, 116 i Kolding Kommune, 115 i Horsens Kommune, 107 i Aabenraa Kommune og 78 i Varde Kommune.

På landsplan blev der også onsdag slået rekord over det højeste antal smittede under pandemien. Her ligger tallet på 28.283 over det seneste døgn.

Halvdelen er revaccineret

Onsdag sneg landsgennemsnittet for revaccinationer sig op på 50,3 procent, hvilket vil sige, at halvdelen af landets befolkning har fået sit tredje stik.

I landsdelen er det også størstedelen af kommunerne, der har rundet de 50 procent, men kommuner som Horsens, Kolding, Tønder og Vejle ligger alle under.

Længst fra landsgennemsnittet på 50,3 er Kolding Kommune, som ligger 2,2 procentpoint under, mens Esbjerg Kommune er tættest på med 0,2 procentpoint under.

Du kan få det fulde overblik over dagens smittetal herunder: