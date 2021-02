Smitten stiger en smule - særligt tre kommuner har taget et spring opad

De seneste syv dag er de konstateret 390 smittede i de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Søndag var dét tal 374.

Det viser de daglige smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

I halvdelen af kommunerne er antallet af konstaterede smittetilfælde inden for den seneste uge steget. I resten er det enten uændret eller faldet.

Det er særligt Kolding, Horsens og Vejen Kommuner, der har drevet smitten frem. Her er der konstateret henholdsvis seks, fem og fem flere smittetilfælde sammenlignet med søndagens tal.

Vejen Kommune er samtidig den kommune, hvor der målt på antal indbyggere er flest smittede med 91 smittede per 100.000 indbyggere - kun overgået af Fanø Kommune, der i kraft af det lave indbyggertal hurtigt vil give udsving. Her er der den seneste uge konstateret fem smittetilfælde svarende til 143 smittede per 100.000.