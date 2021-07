Smitten stiger fortsat: Børnehus hjemsender 53 børn og fire ansatte

Kommunen har mandag 24 nye smittetilfælde registreret over den seneste uge. Det giver kommunen et incidenstal på 41,1, og det er ikke set så højt siden slutningen af maj.

Ifølge Iben Hansen bliver sundhedsmyndighedernes retningslinjer fulgt i daginstitutionerne i kommunen, og derfor kan de 53 børn og fire ansatte heller ikke vende tilbage til Bolderslev Børnehus før to negative testresultater.

- Vi har henvist forældre og medarbejdere til anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, hvilket betyder, at de hjemsendte ikke kan komme i institution igen, før der er taget en test på dag fire og en på dag seks, der er negative, siger Iben Hansen, der er Børne- og familiechef, og hun forsikrer, at hjemsendelsen ikke får betydning for børnepasningen i sommerferien.

Kolding topper

Det højeste smittetal blandt de 14 kommuner, TV SYD dækker, tilfalder Kolding. Kommunen har de seneste syv dage registreret 123 nye covid-19-smittede.

Incidenstallet ligger på 132,3 og det giver den sydøstjyske kommune en sjetteplads på landsplan over kommuner med højeste incidenstal.

Kolding Kommune har ikke siden slutningen har marts registreret så mange nye tilfælde med covid-19 set over en periode på syv dage.

I dagens opgørelse oplyser Statens Serum Institut, at der siden i går søndag er registreret 848 nye smittetilfælde, mens 37 er indlagt. Det tal er otte flere end søndag.