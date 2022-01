Smitten stiger fortsat, og flere kommuner slår rekorder

Det er efterhånden ikke nogen overraskelse, at smitten med covid-19 stiger.

Torsdag den 20. januar 2022 er ej heller nogen undtagelse.

Det viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut.

De seneste syv dage er der i de 14 kommuner, som TV SYD dækker, registeret 28.539 smittede.

Det er det højeste hidtil.

Sammenlignet med torsdag i sidste uge, så var der på daværende tidspunkt registeret 15.295 smittede. Det er en forskel på 13.244 smittede.

Nye rekorder

Esbjerg Kommune oplever for første gang over 4.000 smittede, Fanø Kommune har for første gang i en uge over 1.000 smittede og Kolding Kommune har ligeledes et incidenstal på over 3.000. Ligeledes har Vejle Kommune en ny rekord med 4.708 smittede de seneste syv dage.

På landsplan er der registeret 40.626 smittede de seneste 24 timer, hvoraf 2639 af dem er reifikationer. Der er 232 nye indlæggelser af smittede med corona. Antallet af indlagte stiger med fire, så det samlede antal er 825, men det er ikke alle, som er indlagt på grund af covid-19.

Vaccinationen i Syd- og Sønderjylland er ikke i omdrejninger. 3.103 personer har siden den 19. januar 2022 fået deres tredje vaccinestik. Samlet set har 59,7 procent af befolkningen i Syd- og Sønderjylland fået det tredje vaccinestik.

Herunder kan du se, hvordan det går med smitten i din kommune: