Smitten stiger i 12 ud af 14 kommuner

Smitten er siden onsdag steget i 12 ud af 14 af de kommuner, TV SYD dækker.



Det viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut.

Værst står det til i Horsens, Vejle, Sønderborg og Aabenraa, hvor der er over 200 smittede med coronavirus.

Fejl i smittetallene

Torsdag kunne Statens Serum Institut meddele, at der var problemer med at udtrække de korrekte tal for dagen. Det resulterede i, at de overskydende data blev lagt oven i tallene for fredag, og dermed er fredagens tal også forkerte.

Lørdag er tallene igen korrekte.

Tallene for både torsdag og fredage gav altså et forkert billede af smitten, og dermed sammenligner vi lørdag med onsdag, hvor Statens Serum Institut senest udgav korrekte tal.

Du kan se smittetallene for de enkelte kommuner herunder: