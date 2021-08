Smitten stiger i det meste af Syd- og Sønderjylland

Den største stigning er sket i Kolding Kommune. Her er tirsdag registreret 111 smittetilfælde inden for de seneste syv dage. Det er 19 flere end i går, og det betyder, at der nu er 119,4 smittede per 100.000 indbyggere i kommunen de seneste syv dage.

Esbjerg Kommune har den næsthøjeste stigning i antal smittetilfælde i Syd- og Sønderjylland. Her er tirsdag registreret 12 flere smittede den seneste uge end i går, og det betyder, at der nu er registreret 69,3 smittede per 100.000 i kommunen de seneste syv dage.

Stabilt smittetryk på landsplan

Vejen og Vejle kommuner har fortsat flest smittede per indbygger i Syd- og Sønderjylland. Her er tirsdag et incidenstal på henholdsvis 170,7 og 169,6 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.