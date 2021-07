Smitten stiger i ni syd- og sønderjyske kommuner

Det går den forkerte vej med smitten i over halvdelen af de 14 kommuner, der ligger i TV SYDs sendeområde.



De syd- og sønderjyske kommuner, der oplever en stigning i antal smittede, er Esbjerg, Hedensted, Horsens, Fredericia, Kolding, Vejen, Haderslev, Tønder kommuner.



I alt er 667 personer testet positive for covid-19 indenfor den seneste uge i Syd- og Sønderjylland. I går lød tallet på 621. Det viser nyeste tal fra Statens Serum Institut.

Kedelig plads i Top 10

Vejle Kommune har taget endnu et spring opad med 27 nye smittede siden i går. Dermed har kommunen nu 179 borgere, der den den seneste uge har været testet positiv for covid-19.

Med et incidenstal på 152 smittede per 100.000 indbyggere er Vejle Kommune siden i går rykket fra en national 11. plads til en 8. plads over kommuner med størst smittetryk.

På landsplan er der det seneste døgn 1085 personer, der er testet coronapositive i 73.327 PCR-prøver. Det oplyser Statens Serum Institut.

Herunder ses de seneste tal fra Statens Serum Institut.