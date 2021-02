Smitten stiger i ti kommuner

Sundhedsministeren kalder stigningen for "ikke uventet", da andelen af den britiske coronamutation - B117 - er i vækst.

Ifølge Statens Serum Institut er kontakttallet for den britiske variant 0,99.

Det svarer til, at knap ti personer i gennemsnit smitter ti andre, hvilket vil sige, at epidemien holder fast. I sidste uge blev tallet beregnet til 0,7.



Ikke tid til yderligere åbning

På trods af det faldende kontakttal for B117 på 0,99 - hvilket viser, at virusvarianten derfor ikke er i vækst i Danmark lige nu - er det endnu for tidligt at lempe flere restriktioner.

Det siger direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum.

- Vi har lempet en lille smule ved at sende de yngste i skole, og det er klart, at det giver noget mere aktivitet i samfundet. Derfor må vi se, hvordan det påvirker kontakttallet for B117 og smittesituationen generelt, før vi taler om at lempe, lyder det.

Lige nu er der 48 indlagte personer i Region Syddanmark, hvoraf de 12 ligger i respirator. I Region Midtjylland, hvor Horsens og Hedensted ligger, er 38 personer indlagt, hvor 13 ligger på intensiv.

I alt er to personer i Region Syddanmark er døde med covid-19 siden tirsdag.