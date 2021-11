Smitten stiger - men flere kommuner er bagud med vaccineringerne

Samtidig er flere kommuner bagefter med vaccinerne i forhold til landsgennemsnittet.

For første stik ligger landsgennemsnittet på 77,2 procent. Seks kommuner i Syd- og Sønderjylland ligger under.

Det gælder Aabenraa, Horsens, Kolding, Tønder, Vejen og Vejle kommuner, der ligger på mellem 75,5 procent og 76,8 procent.

For andet stik hedder landsgennemsnittet 75,6 procent, og her er syv kommuner i Syd- og Sønderjylland under.

Det gælder udover de førnævnte også Haderslev Kommune, og her ligger procenterne mellem 73,7 procent og 75,5 procent.

I alt er fem kommuner over grænsen for høj lokal smitte, der betyder, at der er over 400 smittede per 100.000 indbygger. Det gælder for Fanø, Horsens, Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner.

Du kan se, hvordan smitter står til i din kommune herunder: