Smitten tager endnu et stort hop opad

Smitten stiger i alle kommuner bortset fra i Vejen, der tirsdag kan notere en smittet mindre end mandag. Alle andre kommuner har stigende smittetal.

Horsens slår tirsdag rekord med 1.000 smittede og et incidenstal på 1.061. Incidenstallet fortæller, hvor mange mennesker per 100.000 indbyggere i en kommune, som er smittet. Fredericia og Esbjerg følger lige i hælene med incidental på henholdsvis 995 og 982.

Det er rekordmange smittede med covid-19 i Syd- og Sønderjylland siden pandmiens udbrud i vinteren 2019.

Omikron nu dominerende

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver på Twitter, at omikronvarianten nu er den dominerende variant.

- SSI vurderer, at omikron er den dominerende variant allerede nu og fortsat i vækst, skriver sundhedsministeren.

Ifølge tal fra SSI er 501 af de nye coronatilfælde reinfektioner - altså personer, der er testet positive, mindst 60 dage efter at de sidst afleverede en coronapositiv prøve.

De rekordhøje smittetal afspejler, at omikron nu er den mest udbredte variant, vurderer professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen.



- Tallet ligger inden for, hvad seruminstituttet har forudsagt. Det gode er, at antallet af indlagte falder. Det indikerer måske, at omikronvarianten ikke giver lige så alvorlig sygdom som deltavarianten, siger han til Ritzau.

Antallet af indlagte med coronavirus på de danske hospitaler falder med 27 til 554.