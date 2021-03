Smittetal falder i hårdt ramt by og stiger fortsat i to store kommuner

513 personer er på landsplan det seneste døgn bekræftet smittet med covid-19.

Det viser søndagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SS). Tallene dækker over 27 timer, da lørdagens tal kun dækkede over 21 timer.

Derfor havde SSI på forhånd meddelt, at søndagens tal måtte forventes at være højere end det reelle tal for et døgn.

I de 14 kommuner, som TV SYD dækker, er der et stigende antal smittede i Esbjerg, Vejle og Hedensted, mens Kolding altså får færre smittede for hver dag, der går.

Esbjerg har oplevet stigende smittetal hver dag i den seneste uge, mens Horsens har haft samme antal smittede i tre dage.

Sønderborg har den laveste incidens i Syd- og Sønderjylland med 14,8 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Der er foretaget 163.546 PCR-test i hele landet. Det betyder, at antallet af positive prøver er på 0,31 procent. Det tal er også kendt som positivprocenten.

Positivprocenten er på niveau med, hvor den har ligget den seneste uge. Her har den typisk ligget imellem 0,3 og 0,4 procent. Lørdag var den dog helt nede på 24 procent.

Siden den seneste opgørelse har 14.738 personer fået deres første coronavaccine. 9 procent af befolkningen, eller 527.469 personer har nu påbegyndt deres vaccination imod covid-19.



I Danmark er der nu 199.167 personer, som er færdigvaccinerede imod covid-19. Det svarer til 3,4 procent af befolkningen.