Smittetal i elevatorkørsel: Næste uges smittetal vil afspejle skoleåbning

De seneste dage er smittetallene gået op og ned, op og ned.

Lørdag skete et dyk i de daglige smittetal i den sydlige del af Jylland såvel som i resten af landet efter en længerer periode med stigende smittetal, der kulminerede med over 25.000 smittede om dagen for blot få dage siden. I går lød det landsdækkende dagligt antal smittede på 12.558, mens det i dag er 19.248 nye smittede.

Lokalt i TV SYDs sendeområde peger tallene igen op søndag, hvor særligt kommunerne Esbjerg, Horsens og Kolding tager de største nyk opad med henholdsvis 72, 76 og 82 flere smittede sammenlignet med lørdagens tal.