Smittetal sætter ny rekord - og mange forsøger at få 3. stik uden invitation

Mange spørger efter 3. stik

Der er stor interesse for at få det tredje vaccinestik. I både Region Midtjylland og Region Syddanmark ringer mange at booke tid til tredje stik – selvom de endnu ikke er inviteret.

Booking-telefonen for de regionale vaccinesteder er alene for personer uden NemID. Hvis du har NemID skal du booke tid på www.vacciner.dk.

Du kan først booke tid til tredje stik, når du har modtaget en invitation fra SSI. Den lander cirka 5 ½ måned efter andet stik.

Hvis der er gået mere end 5 ½ måned og 1 uge siden datoen for dit andet stik, og du endnu ikke har modtaget din invitation, kan du logge på www.vacciner.dk for at se, om du har mulighed for at bestille tid.

Se vaccinationstal fra din kommune