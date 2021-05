Smittetal stiger fortsat i to byer og flader ellers ud

Siden der i Danmark 27. december blev givet det første stik med en coronavaccine, har over 1,6 millioner danskere fået mindst et af de to nødvendige stik.

Snart er alle over 50 år inviteret til at blive vaccineret, og i de næste to uger bliver de første årgange af 16–19–årige og 40–49–årige inviteret til vaccination.

