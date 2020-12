Smittetal stiger igen: Nabokommuner hårdest ramt

Smittetallet i de 14 syd- og sønderjyske kommuner er atter på vej opad. Mens der tirsdag var ti færre smittede med covid-19, er der nu et døgn senere fem flere smittede. Især nabokommunerne Esbjerg og Vejen oplever store stigning i antallet af smittede. Mens der i Esbjerg er 15 flere smittede, er der i Vejen 16.

Det bringer det samlede antal covid-smittede i Esbjerg op på rekordhøje 274, mens der i Vejen nu er 71 smittede, hvilket også er det højeste nogensinde i kommunen.

Vejle på vej ned igen

For anden dag i træk falder smitten i landsdelens hårdest ramte kommune Vejle.

Med et fald på 14 smittede det seneste døgn er kommunen atter under et incidenstal på 300 efter fire dage over. I Vejle er der nu 339 smittede, hvilket er 30 færre end for to dage siden, hvor kommunen toppede med 369 smittede personer.

I Syd- og Sønderjylland er der nu 1.777 smittede med covid-19, og det er fem flere end i går. I hele Region Syddanmark er der 2.975 smittede, mens der i region Midtjylland er 4.046 smittede. Et fald på et døgn på 249 personer.

Syd for grænsen i delstaten Slesvig-Holsten sniger smitten sig for første gang over 100 i incidental. Helt nøjagtigt 103,9.

Det er dog stadig meget lavere end både Region Syddanmark og Region Midtjylland, der har incidenstal på henholdsvis 244 og 306.