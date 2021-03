Smittetal stiger markant i tre kommuner - Esbjerg er fortsat hårdest ramt

Esbjerg, Vejle og Haderslev er tirsdag de hårdest ramte kommuner blandt de 14, som TV SYD dækker.

Nu indtager Esbjerg endda en lidet attraktiv plads som nr. to på landsplan, hvor kun Høje Tåstrup har flere smittede pr. 100.000 borgere målt over de seneste syv dage.

I det østlige Esbjerg er to folkeskoler nu lukket, og eleverne sendt hjem på grund af mange smittede. En intens testning er sat i gang i det ramte område i Jerne, og det afspejler sig også i, at Esbjergs incidens som helhed nu er på 229,7, mens det alene for Jerne Sogn er mere end seks gange så høj.

I Vejle Kommune er der i dag 29 flere smittede end i går, hvorfor incidensen ryger op på 173,1 - og Vejle er nr. ni på den landsdækkende liste over smittetrykket i kommunerne.

Den forkerte vej går det også i Haderslev med 22 flere smittede tirsdag, der bringer incidensen op på134,9.

Fanø har ingen smittede i disse dage og ligger sammen med Tønder i den rigtige ende af skalaen, som også Hedensted ser ud til at have kurs mod.

I hele landet er der det seneste døgn fundet yderligere 771 tilfælde af covid-19 i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er dog også kommet svar på 307.507 test, hvilket er det højeste, der er kommet svar på hen over et døgn.

Det svarer til, at 0,25 procent af testene, der både tæller PCR- og lyntest, har været positive. Det er samme niveau som de foregående dage.