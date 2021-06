Smittetallene daler i det syd- og sønderjyske

Fire sogne i fare i Vejle

Det er fortsat Vejle Kommune, der har det højeste incidenstal, og ifølge tallene fra Statens Serum Institut er der fire sogne i kommunen, der er i fare for nedlukning.

Torsdag lukkede Givskud Sogn ned, men sognene Vester, Ringive, Lindeballe og Kollerup opfylder to ud af tre kriterier for automatisk nedlukning. Fælles for dem er, at de opfylder kriterierne om incidenstal og positivprocent. Dog er de et stykke fra kriteriet om antal nysmittede, hvor Vester Sogn har flest med seks.