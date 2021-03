Smittetallene falder generelt – Vejle og Esbjerg topper stadig listen

Vejle Kommune er hoppet ned på en sjetteplads, men Esbjerg er rykket op på en syvendeplads over kommuner i Danmark med det højeste incidenstal.

Det viser dagens opgørelse over smittetallene fra Statens Serum Institut.

Der er registreret 227 nye smittetilfælde i Vejle over de seneste syv dage mod 231 tilfælde lørdag. Det er første gang siden forrige weekend, at den østjyske by registrerer et fald i antallet af nye smittede.

På Vestkysten oplever Esbjerg derimod en lille stigning i deres nye tilfælde. Søndag er der registreret 192 nye smittetilfælde over de seneste syv døgn, hvilket giver et incidenstal på 166,4.