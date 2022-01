Smittetallene falder i langt de fleste kommuner

Ser man alene på de 14 kommuner, der befinder sig i TV SYDs sendeområde, får man øje på smittetal, der falder.

Det gælder for ni kommuner, mens der i fire kommuner er stigende smittetal og stilstand på Fanø.

Det faldende smittetal ser man også på landsplan, hvor der for anden dag i træk er et fald i antal nye dagligt smittede med covid-19. Siden i går er 12.588 personer testet positiv i Danmark.

- Jeg tror, det er for tidligt at konkludere, at epidemien har toppet. Det kan man selvfølgelig håbe på, men jeg er ikke sikker på, det er tilfældet, siger afdelingslæge og lektor Christian Wejse, Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, til Ritzau.