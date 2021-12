Smittetallene ligger lavere denne weekend

I Syd- og Sønderjylland er der tre kommuner, der ligger under grænsen for yderligere lokale restriktioner - altså et smittetal på 400 smittede per 100.000 indbyggere.

Det er Varde Kommune med et incidenstal på 385,1, Billund Kommune, der har 380 smittede per 100.000 indbyggere - og Aabenraa Kommune, med et incidenstal på 375,7 smittede per 100.000 indbyggere.

Antallet af smittede de seneste syv dage er steget fra 4.450 smittede til 4.544 smittede siden lørdag, men ligger stadig under fredagens tal, der hed 4.861.

I forhold til vacciner ligger Syd- og Sønderjylland over landsgennemsnittet for påbegyndte vaccinationer. Gennemsnittet er 79,2 procent, og i Syd- og Sønderjylland har 79,8 procent af borgerne fået det første stik.

Det samme gør sig gældende for antallet af færdigvaccinerede, hvor landsgennemsnittet ligger på 76,5 procent, mens det i Syd- og Sønderjylland er 76,7 procent, der har modtaget andet stik.

Vi halter dog efter på det tredje stik, hvor landsgennemsnittet ligger på 20,5 procent - i Syd- og Sønderjylland har vi rundet 19,8 procent, der har fået første revaccination.

Du kan se, hvordan det ser ud med smitten i din kommune herunder: