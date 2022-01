Smittetallene slår igen rekord: To kommune har over 5.000 smittede

Coronavirus er i vækst, og i Syd- og Sønderjylland breder smitten sig.

Det viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut.

De seneste syv dage er der i de kommuner, som TV SYD dækker, registeret 30.998 smittede.

Det er det højeste antal smittede nogensinde.

Sammenlignet med fredag den 14. januar, så var der på daværende tidspunkt registeret 16.033 smittede. Det er en forskel på 14.965 smittede.

Esbjerg i bunden

Dagens smittetal viser, at Esbjerg og Vejle Kommuner begge har over 5.000 smittede. Esbjerg har 5.057 smittede, mens Vejle har 5.137 smittede. Ligeledes har Fanø Kommune et incidenstal på over 2.000, og Varde Kommune har et incidenstal på 3.579.

På landsplan er der registeret 46.831 smittede de seneste 24 timer, hvoraf 3.160 af dem er reifikationer (folk der har været smittede med covid-19 før, red). Der er 244 nye indlæggelser af smittede. Antallet af coronaindlagte falder med 12 til 813 personer.

I Syd- og Sønderjylland er vaccination mod covid-19 stadigvæk i gang, men med små skridt. Flere kommuner nærmer sig en ny milepæl, hvor andelen af befolkningen, der har fået deres tredje vaccinestik, nærmer sig 60 procent i alle kommuner. Lavest er Horsens Kommune stadig, hvor 57,5 procent af borgerne har fået tredje stik.

Se hvordan det går med smitten i din kommune her: