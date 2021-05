Smittetallene står stille - men to kommuner skiller sig ud

Vejen og Billund Kommuner har fortsat det højeste smittetryk blandt de kommuner, som TV SYD dækker, med incidens på henholdssvis 152 og 136 smittede pr. 100.000 borgere.

Tønder og Sønderborg har dog registreret den største stigning.

Det stigende antal corona-smittede personer i Sønderborg Kommune har fået kommunens sundhedsberedskab til at være i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

På den baggrund opfordrer Sønderborg Kommune alle til at holde fast i gode coronaråd og til at hjælpe med at få brudt smittekæderne.

- Det er nu, vi skal stå sammen og efterleve de gode råd for at forhindre coronasmitten i at få fat igen i Sønderborg Kommune. Vi har været rigtig dygtige i lang tid, men lige nu ser det ikke for godt ud. Vi er klar over, at alle hungrer efter en normal hverdag igen Og det varer ikke længe, inden udrulningen af vaccinationer giver os denne tryghed og hverdagen tilbage, men indtil vi er i mål med det, så gælder det om at holde fast, siger sundhedschef Michael Skriver Hansen, Sønderborg Kommune.

Idrætsforeninger skal være på vagt

Sundhedsberedskabet har taget fat i alle idrætsforeninger i Sønderborg Kommune for at få dem til at hjælpe med at holde smittetrykket nede. Årsagen til den henvendelse er, at mange mødes i foreningerne på kryds og tværs i forhold til bopæl og skolegang.



På landsplan er der torsdag fundet 1.119 nye smittetilfælde på baggrund af 160.549 PCR–prøver. Det giver en positivprocent på 0,70.