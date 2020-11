Smittetallet falder ni steder og stiger kun i fire kommuner

Kolding Kommune har lørdag et smittetal på 131 smittede per 100.000 indbyggere, mens Vejle har 119 smittede per 100.000 indbyggere.

Sammen med Esbjerg, Varde, Billund, Hedensted, Horsens, Sønderborg, Tønder og Aabenraa har Vejle ellers færre smittede end fredag.

På Fanø er smittetallet som i går, nemlig nul.

I Kolding, Fredericia Vejen og Fredericia er smittetallet steget.

På landsplan er der fundet 1.050 nye coronatilfælde det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut. Det er sket på baggrund af 67.296 prøver

Se tallene fra de 14 lokale kommuner her: