Smittetallet siger: Særligt i tre kommuner buldrer smitten derudad

I Horsens er der fredag registreret 232 smittede personer med covid-19. Det er 32 flere end torsdag og betyder, at incidentallet nu er på 258 smittede personer per 100.000 indbyggere, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal smittede målt i de 14 kommuner TV SYD dækker.

Vejle lægger sig op ad Horsens med et incidenstal på 245. Det er 284 smittede personer og er fem flere registrerede smittede end torsdag.

Kolding har fået konstateret otte flere smittede siden torsdag og ligger på et incidental på 234 per 100.000 indbyggere - det er 218 smittede personer. I Sønderborg er incidentallet også fortsat over 200, og kommunen har 218 smittede personer.

Få kommuner oplever lave eller faldende smittetal

Bortset fra Fanø med tre smittetilfælde, så tegner Billund Kommune sig kun for 21 registrerede smittede over det seneste døgn. Også i T'ønder og Haderslev er der forholdsvis få smittetilfælde og for både Haderslev, Aabenraa, og Fredericia er smittetallene svagt faldene.

I alt er der registreret 1468 smittede personer med coronavirus i Syd- og Sønderjylland målt over de seneste syv døgn.

På landsplan slår smitten også rekord med 4508 personer, som er testet positiv for covid-19 det seneste døgn. Det er stigning fra 4043 torsdag.

Antallet af indlæggelser stiger med 52. Der er nu 568 indlagte med coronavirus i Danmark.



15 smittede er registreret døde siden torsdag, og 1007 danskere har nu mistet livet, mens de var smittet coronavirus siden pandemien brød ud i marts i år.