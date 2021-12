Smittetallet stiger forsat i Syd- og Sønderjylland

Smittetallet stiger fortsat i hele landet og ligger mandag på over 10.000 nye smittetilfælde indenfor det seneste døgn ifølge de nyeste tal fra Statens Serum Institut. Smitten stiger også i de syd- og sønderjyske kommuner, hvilket den har gjort siden den 11. december.

Kun Hedensted og Fanø kommune har et faldende smittetal siden opgørelsen søndag, hvorimod smittetallet i de resterende kommuner er steget.

Særligt i Esbjerg og Kolding kommuner har smittetallet taget et spring på henholdsvis 56 og 73 nye smittede over de seneste syv dage.

I Esbjerg kommune er der for tredje dag i træk et smittetal på over 1.000 nye tilfælde den seneste uge.

