Smittetallet stiger fortsat her i landsdelen, selvom andelen af positive prøver falder på landsplan

Smitten stiger fortsat i de 14 kommuner, som TV SYD dækker i Syd- og Sønderjylland. Det er modsat landstendensen, hvor smitten det seneste døgn er faldet. Her i landsdelen er der konstateret 1.563 smittede målt over de seneste syv døgn.

Det er 105 flere smittede end fredag, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Smitten på vej op her

Særligt er smitten på vej op i Vejle, Sønderborg og Esbjerg kommuner. Her er der lørdag konstateret henholdsvis 310, 183 og 166 smittede personer. I Vejle er det 16 personer flere end fredag og i Sønderborg 14 personer. I Esbjerg er der 13 flere smittede end lørdag.

Vejle er den kommune, som lørdag har det højeste incidental på 268. Tallet angiver, hvor mange der er smittet per 100.000 indbyggere i kommunen.

Højt smittetryk - men få nye tilfælde

Både Horsens og Sønderborg har høje incidenstal på henholdsvis 258 og 247. I Kolding er incidenstallet på 240. For både Horsens og Kolding gælder det, at selvom andelen af indbyggere i kommunen, der er smittet er højt (incidentallet), er der det seneste døgn konstateret få nye smittetilfælde.

Første fem tilfælde på Fanø

På Fanø har smitten også fat. For første gang er der registeret fem smittede. Det er to flere end fredag. På øen bor der omkring 3.500 mennesker, og dermed giver fem smittede et forholdsvis højt incidenstal, der svarer til 143 smittede per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Esbjerg det seneste døgn målt 189 smittetilfælde - det giver et incidenstal på 164.

Få kommuner med lavt smittetryk

I Tønder og Billund kommuner kan de lige nu glæde sig over få smitteramte personer. I Tønder er der 28 personer konstateret smittet det seneste døgn og i Billund 21. Lige i hælene ligger Haderslev Kommune med 46.

Smitten faldende på landsplan

På landsplan er smittetallet faldet siden både torsdag og fredag, hvor 3.285 personer har fået konstateret covid-19. De foregående dage blev flere end 4.000 registreret smittet.

SSI's opgørelse tager ikke højde for hurtigtest foretaget af de private selskaber Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der udfører lynprøver for staten.

Fredag foretog de 41.069 lyntest, hvoraf 1011 var positive.

I hele Danmark er 606 smittede personer indlagt på hospitalet, heraf er 86 på intensiv, og 53 bliver behandlet med respirator. Antallet af totale indlæggelser er steget med 38 personer.

Desuden er 12 mennesker afgået ved døden med coronasmitte siden fredag. Det samlede dødstal er nu 1019 personer siden pandemien brød ud tilbage i marts måned.