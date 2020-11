Smittetallet stiger i otte kommuner

Otte ud af 14 kommuner i TV SYDs område oplever lørdag et stigende smittetal.

Blandt andet Hedensted Kommune er i stigning med 53 nye smittede, hvor der fredag var 42 nye. I Horsens er smittetallet steget med 10 i forhold til dagen før.

I Kolding fortsætter smitten med at falde for fjerde dag i træk. Hvor der onsdag var 142 nye smittet er tallet faldet til 115 lørdag. Dog er kommunen stadig den kommune i Syd- og Sønderjylland med den højeste andel af smittede med 123 pr. 100.000 indbyggere over syv dage.

Generelt stiger smittetallet lørdag i Esbjerg, Varde, Hedensted, Horsens, Fredericia, Sønderborg, Aabenraa og Tønder.

Fanø er sammen med Ærø fortsat de eneste kommuner i landet, som ikke har en eneste smittet.

Se de senest opdaterede smittetal for Syd- og Sønderjylland herunder: