Smittetallet stiger igen og sætter rekord i 12 kommuner

Dagens smittetal for de seneste syv dage i Syd- og Sønderjylland er 9.946 nysmittede. Det betyder en ny rekord for fjerde dag i træk over antal nysmittede den seneste uge.

13 af de 14 kommuner, TV SYD dækker, har nu et incidenstal på mere end 1.000. Incidenstallet dækker over antal smittede indbyggere per 100.000 indbyggere i kommunen over de seneste syv dage.

Kun Billund kommune har et incidenstal, der er lavere end 1.000, og det er også den eneste kommune, der oplever et fald i smittetallene siden den seneste opgørelse torsdag.

Det viser fredagens tal fra Statens Serum Institut.