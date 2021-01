Smittetrykket falder i alle kommuner

For syvende dag i træk er der på Fanø ikke fundet corona-smittede - og i alle øvrige syd- og sønderjyske kommuner er smittetrykket faldet.

Hedensted Kommune har efter Fanø det laveste smittetryk med en incidens på 58 pr. 100.000 borgere udløst af 27 smittede over en uge.

Derefter følger Billund og Vejen Kommuner med incidenstal på henholdsvis 79 og 84.

Tønder Kommune har fortsat det højeste smittetryk med 176,8 smittede pr. 100.000 indbyggere, selvom tallet også her er gået lidt ned. Herefter følger Horsens, Esbjerg, Varde, Kolding og Sønderborg.



Totalt set er der målt over de seneste syv dage blevet 138 færre smittede i kommunerne i TV SYDs område, hvilket er den største bevægelse i smittetrykket længe.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

På landsplan er der fundet 1.358 smittetilfælde blandt 82.795 prøver. Det svarer til, at 1,64 procent af testene har været positive. Tallet kaldes også for positivprocenten.

Ikke siden slutningen af november sidste år har positivprocenten været lige så lav, som den har været det seneste døgn.

Gode tegn

Det er et godt tegn, om at restriktionerne virker, vurderer professor og overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, ifølge Ritzau..

- Vi har tydeligvis stoppet stigningen i antallet af nye smittede og begynder også se et fald i antallet af indlæggelser. Det er en gevinst af, at vi har måttet leve under skærpede restriktioner den seneste måned, siger Henrik Nielsen.

Selv om det tilsyneladende går den rigtige vej, når det gælder om at holde virusset i skak, er det for tidligt at glæde sig endnu, advarer professoren.

- Den store ubekendte faktor er den britiske variant. Vi skal endnu længere ned i smittetal for at holde den for døren, hvis det holder stik, at den er op til 50-70 procent mere smitsom, siger han.

Kontakttallet blev tirsdag opgjort til 0,9. Det vil sige, at ti smittede i gennemsnit bringer virus til ni andre.

Men tallet skal ifølge professoren ned på 0,7 eller 0,8 inden for de næste to uger, hvis vi skal undgå en eksplosion i antallet af nye smittede med denne variant.