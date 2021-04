Søndagens smittetal: Få udsving, mens tallene for Esbjerg falder

Siden i går er der sket et fald med 11 færre smittetilfælde, hvilket også var tilfældet dagen før.

To kommuner under bekymringsgrænse

Fanø og Aabenraa Kommuner kan glæde sig over, at de er under bekymringsgrænsen, som sundhedsmyndighederne og regeringen anvender.

Den ligger på et incidenstal på 20 smittede pr. 100.000 indbyggere. I Fanø er de på 0 for ottende dag i streg, mens Aabenraa Kommune er på 18,8.

Haderslev har lige bevæget sig op over grænsen efter to dage i varmen og har nu et incidenstal på 27.

Tønder er også tæt på med 24,1.

Find dine kommune her: