Søndagens smittetal: Smitten stiger i Esbjerg

Esbjerg Kommune nærmer sig Vejen Kommune i forhold til at være den kommune i TV SYDs sendeområde, der har det højeste incidenstal.

Det sker som konsekvens af, at der sammenlignet med lørdagens tal er 14 flere smittetilfælde i Esbjerg Kommune, mens smittetallene i Vejen falder med tre.

Kommunerne er dog et godt stykke fra at være blandt de kommuner med de højeste incidenstal. I Danmark er der 37 kommuner, der har højere incidenstal end Vejen Kommune.

I Haderslev Kommune bevæger de sig for første gang i seks dage sig under 50 smittede i kommunen over en syvdagesperiode. Det betyder samtidig, at incidenstallet falder til 86,3.

I Horsens og Hedensted er antallet af smittede faldet de seneste ti dage med henholdsvis 50 og 26 smittetilfælde.

De andre kommuner i senderområdet oplever ikke de store udsving i smittetallene, men samlet set er smitten faldende for de 14 kommuner i TV SYDs sendeområde med 560 smittede indenfor de seneste syv dage.

