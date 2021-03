Søndagens smittetal: Smittestigning i over halvdelen af de syd- og sønderjyske kommuner

Tekniske fejl påvirker tallene søndag

Statens Serum Institut oplyser, at smittetallene søndag kan være en smule overestimeret i forhold til lørdagens opgørelse, da der grundet tekniske problemer hos en testudbyder muligvis manglede nogle tal i regnestykket lørdag.

Ydermere indeholder trækker opgørelsen af smittetilfælde normalvis på data for de seneste 24 timer, men søndagens tal indeholder kun data for 23 timer, da vi i nat gik over til sommertid. Det oplyser Statens Serum Institut.

På landsplan er de seneste 23 timer registreret 964 nye smittetilfælde og antallet af indlæggelser ligger søndag på 200.

I tabellen nedenfor kan du se smittetal for alle kommuner i Syd- og Sønderjylland.