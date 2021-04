Søndagens smittetal: Stigning i flere kommuner trods generelt fald

Samlet set er der færre smittede i de 14 kommuner, TV SYD dækker. 646 er testet positiv inden for den seneste uge, og det er et fald på 10 sammenlignet med gårsdagens tal.

Faldet har været størst i Horsens Kommune. Her er søndag registreret 100 smittetilfælde inden for de seneste syv døgn, og det er et fald på 14 smittede siden i går. Det betyder, at der nu er 110,2 smittede per 100.000 indbyggere inden for den seneste uge.